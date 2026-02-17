Polícia Civil resgata mulher mantida em cárcere privado na Capital

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), prendeu em flagrante nesta segunda-feira (16) em Campo Grande-MS, A.S.S., de 49 anos, acusado de manter sua esposa, de 48, em cárcere privado e sob ameaças de morte. A ação ocorreu no bairro Jardim Monumento após denúncia de familiares e vizinhos, articulada entre delegacias de diferentes municípios. A vítima, que possui graves limitações físicas, de fala e de locomoção em razão de sequelas de AVC, confirmou que o marido trancava o portão e impedia sua saída, além de agredi-la fisicamente.

O isolamento imposto impedia que denúncias fossem formalizadas. Ao ser resgatada, a mulher relatou alívio e afirmou que a intervenção policial era uma resposta divina às suas preces. O autor foi conduzido à delegacia e responderá pelos crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal, conforme a Lei Maria da Penha, sendo o caso acompanhado de perto pela equipe da 1ª DEAM. A operação reforça a atuação policial contra a violência doméstica e o resgate de vítimas em situação de vulnerabilidade extrema.