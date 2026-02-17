quarta-feira, 18/02/2026

Polícia Civil resgata mulher mantida em cárcere privado na Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), prendeu em flagrante nesta segunda-feira (16) em Campo Grande-MS, A.S.S., de 49 anos, acusado de manter sua esposa, de 48, em cárcere privado e sob ameaças de morte. A ação ocorreu no bairro Jardim Monumento após denúncia de familiares e vizinhos, articulada entre delegacias de diferentes municípios. A vítima, que possui graves limitações físicas, de fala e de locomoção em razão de sequelas de AVC, confirmou que o marido trancava o portão e impedia sua saída, além de agredi-la fisicamente.

O isolamento imposto impedia que denúncias fossem formalizadas. Ao ser resgatada, a mulher relatou alívio e afirmou que a intervenção policial era uma resposta divina às suas preces. O autor foi conduzido à delegacia e responderá pelos crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal, conforme a Lei Maria da Penha, sendo o caso acompanhado de perto pela equipe da 1ª DEAM. A operação reforça a atuação policial contra a violência doméstica e o resgate de vítimas em situação de vulnerabilidade extrema.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

PrefCG mantém ritmo intenso com manutenção e limpeza viária

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) intensificou os serviços de zeladoria em toda a cidade, aproveitando o período de estiagem iniciado...
Leia mais

Secretaria de Educação promove formação para profissionais da rede municipal

Milton - 0
Evento destaca valorização docente e conquista do Selo Ouro nacional A Secretaria Municipal de Educação de Iguatemi realizou nesta sexta-feira (13), em Iguatemi, uma Formação...
Leia mais

Dupla é presa em Dourados por furtos de motos

Milton - 0
A Polícia Civil de Dourados-MS, por meio da Seção de Investigações Gerais e do Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI), prendeu em flagrante dois homens...
Leia mais

Queda de chinesa interrompe qualificatória do half-pipe

Milton - 0
Liu Jiayu é socorrida e permanece consciente após impacto durante os Jogos de Inverno Durante a fase de qualificação do snowboard half-pipe feminino nos Jogos...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia