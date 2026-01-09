sexta-feira, 9/01/2026

Polícia Civil apreende drogas em Chapadão do Sul

Foto: Polícia Civil

Em uma ação realizada na quinta-feira (8), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu aproximadamente 195 gramas de cocaína e 500 gramas de haxixe em Chapadão do Sul. A ocorrência teve início quando a Delegacia local prestava apoio à investigação da Polícia Civil de Santa Fé do Sul-SP sobre um veículo com restrição por crime de apropriação indébita. Durante a verificação, os agentes encontraram indícios de tráfico de drogas em uma casa no Bairro Esplanada II. Um dos moradores confirmou espontaneamente a presença das substâncias, permitindo a entrada imediata dos policiais.

Todo o material apreendido foi recolhido, acondicionado e encaminhado para perícia, mantendo-se a cadeia de custódia. Os moradores informaram que a droga pertencia a um terceiro indivíduo, ainda não localizado. A ação resultou na condução dos envolvidos à delegacia, e as investigações continuam para identificar todos os participantes. A operação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na região.

