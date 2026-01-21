quarta-feira, 21/01/2026

Polícia barra “mimo para você” letal com Cytotec em Chapadão do Sul

Ação ocorre após monitoramento de remessa irregular e evita risco à saúde pública

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu nesta manhã um medicamento abortivo do tipo Cytotec (misoprostol) enviado pelos Correios ao município. A ação ocorreu após alerta sobre o envio irregular do produto, proibido no Brasil fora das hipóteses legais. O Setor de Investigações Gerais (SIG) monitorou a remessa e acompanhou a entrega, permitindo a abordagem imediata.

A pessoa envolvida foi conduzida à Delegacia para prestar esclarecimentos, sem que houvesse uso ou início de qualquer procedimento. A apreensão caracteriza fase preparatória, sem flagrante delito. A instituição reforça que a posse, envio ou recebimento do medicamento constitui crime e risco à saúde. O trabalho integra a fiscalização permanente da Polícia Civil, voltada à prevenção e à proteção da saúde pública.

POLÍCIA

