Podcast Na Boca do Povo agita a internet com alerta sobre golpes e música ao vivo

Policial civil Amarildo Cruz alerta sobre golpes na internet, enquanto a dupla Rafa & Taliba anima o público com música ao vivo no estúdio da Boca do Povo

A edição nº 40 do Podcast Na Boca do Povo foi ao ar na noite de terça-feira (3) com um programa recheado de informação, música e interação com o público. Apresentado por Santhiago Filho, com participação de Edson Índio, o episódio trouxe como convidados o policial civil Amarildo Cruz e a dupla sertaneja Rafa & Taliba, que garantiram uma noite animada e cheia de conteúdo para quem acompanhou pelo canal da Revista Boca do Povo no YouTube.

O programa, que já se consolidou como um dos espaços de entretenimento e informação nas redes sociais do grupo, teve grande participação do público, com comentários e interações ao vivo durante a transmissão.

ALERTA CONTRA GOLPES NA INTERNET

Abrindo o programa, o policial civil Amarildo Cruz trouxe um importante alerta para a população sobre os golpes virtuais que têm se multiplicado por meio de celulares e redes sociais. Durante o bate-papo, ele explicou que muitos criminosos se aproveitam de falsas ofertas e preços muito abaixo do mercado para enganar vítimas.

Segundo ele, a orientação é sempre desconfiar de ofertas muito vantajosas e verificar a procedência das vendas antes de qualquer pagamento. “Muitas vezes o golpe acontece porque a pessoa acredita que está fazendo um grande negócio”, explicou.

Amarildo Cruz é investigador da Polícia Civil desde 2002 e possui uma trajetória marcada por atuação em delegacias especializadas, como Defurv (Furtos e Roubos de Veículos), Garras (Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) e Depca (Proteção à Criança e ao Adolescente). Atualmente, ele atua na 2ª Delegacia de Polícia de Campo Grande e foi homenageado em 2023 com a Medalha Legislativa Delegado Aloísio Franco de Oliveira, reconhecimento por sua atuação na segurança pública.

RAFA & TALIBA LEVAM SERTANEJO AO ESTÚDIO

Na segunda parte do podcast, o clima mudou e o estúdio da Boca do Povo se transformou em palco musical com a presença da dupla Rafa & Taliba. Em ascensão na cena sertaneja de Campo Grande, os artistas falaram sobre a trajetória, os desafios da carreira e os projetos que vêm conquistando o público.

Durante o programa, a dupla apresentou músicas e comentou sobre o projeto audiovisual “Pancada Seca”, que reúne modões e sucessos sertanejos que fazem sucesso em bares, restaurantes e eventos pelo Estado.

Com carisma e talento, Rafa & Taliba animaram os espectadores e movimentaram os comentários nas redes sociais. Para quem quiser acompanhar ou contratar shows, os contatos são: (67) 99108-0011 e (67) 99650-9244.

NOVIDADE: CHEF EDU ARNAS NO PROGRAMA

Outra novidade anunciada durante o podcast foi a chegada do chef Edu Arnas ao programa. A partir do próximo episódio, ele participará com receitas especiais, dicas gastronômicas e comentários culinários.

Com formação em São Paulo e pós-graduação em Madri, na Espanha, Edu Arnas construiu carreira sólida em restaurantes renomados e atualmente atua como chef executivo do restaurante do Hotel e Cassino Amambay, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, levando uma proposta gastronômica sofisticada para a região de fronteira.

PROGRAMA TODA TERÇA-FEIRA

O Podcast Na Boca do Povo vai ao ar toda terça-feira, às 19h30, pelo canal da Boca do Povo News no YouTube, com retransmissão no Facebook da Boca do Povo.

O programa tem direção de Josimar Palácio, apresentação de Santhiago Filho, participação de Edson Índio e departamento comercial e sorteios com Denihaul Dutra.

Para acompanhar os episódios, participar dos sorteios e PIX ao vivo, basta se inscrever no canal e ativar o sininho. Interessados em anunciar ou participar do programa podem entrar em contato pelo telefone (67) 98149-8606.