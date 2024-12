PMCG Credencia Cassems para realizar transplantes de medula óssea

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Cassems, firmou um Termo de Credenciamento que permitirá a realização de transplantes de medula óssea na cidade. A medida representa um avanço importante no atendimento a pacientes que aguardam pelo procedimento, evitando longas viagens para outros estados.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou o impacto positivo dessa ação na qualidade de vida da população, enquanto o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destacou o compromisso com o atendimento de alta complexidade. O médico hematologista Luiz Henrique enfatizou a importância do transplante como esperança de cura para doenças graves do sangue. Com essa iniciativa, Campo Grande se consolida como referência em tratamentos avançados, oferecendo mais conforto e acessibilidade aos pacientes locais.