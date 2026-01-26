PM de MS revela “ponto fraco” em vídeo divertido sobre trend da internet

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul decidiu entrar na onda da trend “como sequestrar” que viralizou no Instagram e TikTok, gravando um vídeo humorístico que mostra o que seria necessário para “raptar” um policial de forma metafórica e divertida. No conteúdo, compartilhado nas redes sociais, o grande “ponto fraco” da PMMS é revelado: um tereré geladinho, que faz qualquer agente parar o serviço por alguns instantes para se refrescar. As imagens mostram um policial dirigindo a viatura, percebendo a mesa com tereré e não resistindo à tentação, reforçando o caráter lúdico da brincadeira.

A legenda enfatiza que tudo é unicamente diversional e que, na rotina de trabalho, a segurança da população continua sendo prioridade. A iniciativa ilustra como profissionais de diversas áreas têm usado trends da internet para engajar o público de forma criativa, compartilhando hábitos e paixões de maneira bem-humorada. O vídeo rapidamente repercutiu, gerando comentários divertidos e identificação com o público local que também aprecia a bebida típica.

A PMMS reforça que, apesar da brincadeira, a atenção e o comprometimento no serviço seguem inabaláveis, mostrando um lado leve sem perder a seriedade da função. A ação demonstra que é possível unir humor e comunicação institucional para aproximar a polícia da sociedade, aproveitando tendências digitais de forma segura e positiva.