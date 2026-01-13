PM apreende drogas em carro abandonado em MS

Em Corumbá (MS), a Polícia Militar localizou uma grande quantidade de drogas em um veículo abandonado no Centro da cidade, na tarde de segunda-feira (12). A ação ocorreu após denúncia feita ao COPOM sobre um automóvel em atitude suspeita na Rua Porto Carreiro, próximo à pista de skate. Ao chegar ao local, a equipe da Rádio Patrulha constatou o abandono do veículo e iniciou buscas detalhadas em seu interior, com atenção especial ao porta-malas, onde foram encontrados diversos sacos contendo substâncias semelhantes a entorpecentes.

Após conferência, os policiais verificaram aproximadamente 48 Kg de substância análoga à cocaína e cerca de 15 quilos de substância análoga à maconha. Todo o material apreendido, junto com o veículo, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para os procedimentos legais cabíveis. A ação reforça a atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região, garantindo mais segurança à população local.

A investigação seguirá sob responsabilidade da Polícia Federal, que deverá aprofundar a origem e destino da carga apreendida. A operação demonstrou eficiência e rapidez das equipes policiais em atender denúncias e prevenir crimes.