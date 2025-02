Pix fora do ar gera 10 mil reclamações e afeta diversos bancos

Na manhã desta quinta-feira, 13, o sistema Pix ficou fora do ar, afetando clientes de bancos como Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica e outros. Segundo dados do Downdetector, site de monitoramento de falhas, cerca de 10 mil reclamações foram registradas até as 10h, com usuários relatando dificuldades para realizar pagamentos e transferências.

O problema, identificado pelo Banco Central, foi causado por uma falha no mecanismo de consulta às chaves Pix. Em comunicado, o BC informou que a instabilidade foi corrigida e que o sistema estava funcionando normalmente às 10h55. O tema gerou grande repercussão nas redes sociais, com várias menções no Google Trends e postagens no X (antigo Twitter).