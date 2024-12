Picolé de tilápia une nutrição e inovação

A proteína da tilápia, em forma de picolé, une sabor e benefícios à saúde. Com 7,8 gramas de proteína, colágeno e ômega 3, o produto é uma alternativa nutritiva, sem adição de açúcar, voltada para o mercado fitness. Disponível nos sabores leite ninho e morango, com coberturas de chocolate e pistache, o picolé foi premiado com o 2º lugar no Seafood Innovation Show 2024. Criado pela Brazilian Fish, ele destaca-se pela inovação e o uso da tilápia, peixe que representa 65% da produção nacional de peixes de cultivo no Brasil.