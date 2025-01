PF deflagra 12º fase da operação contra abuso sexual infantojuvenil na internet

A 12º fase da Operação Nicolau, que objetiva combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet, foi deflagrada nesta quinta-feira (9), e apreendeu mídias com conteúdo digital suspeitas em Corumbá – a 426 km de Campo Grande.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 1ª Vara Federal de Corumbá e cumprido pela PF (Polícia Federal).

O cumprimento do mandado resultou na apreensão de mídias com conteúdo digital, que serão submetidas a análises periciais e instruirão as investigações para identificar os demais envolvidos na produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil em ambiente cibernético.