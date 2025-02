Pesca liberada em MS a partir deste sábado com fim da piracema

A pesca em Mato Grosso do Sul está liberada a partir deste sábado (1º), após o término do período de defeso, iniciado em 5 de novembro de 2024. Durante esses meses, a atividade foi proibida para proteger os peixes em sua fase de reprodução. Com o fim da Piracema, pescadores podem retomar suas atividades, mas devem respeitar as normas estabelecidas para a preservação ambiental.

A prática exige a apresentação de Licença Ambiental, que pode ser obtida digitalmente pelo site do Imasul. Além disso, é importante que os equipamentos utilizados sigam as exigências legais, evitando práticas predatórias.

André Borges, diretor-presidente do Imasul, destacou que, apesar da liberação, a fiscalização será rigorosa para garantir o cumprimento das normas. Vander Melquiades, gerente de Fauna do órgão, reforçou a necessidade de técnicas de pesque-e-solte para minimizar os impactos ambientais e garantir a preservação das espécies.