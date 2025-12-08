Perseguição a ladrões de caminhonete termina em colisão na fronteira

Uma perseguição policial terminou em acidente na tarde deste domingo (7), no trevo que liga a MS-386 à BR-463, em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete Toyota SW4 furtada em Itapema (SC) colidiu com uma Dodge Ram durante a fuga.

De acordo com o Chefe da Delegacia Especializada de Fronteira, Waldir Brasil, os policiais iniciaram acompanhamento tático após a SW4 passar em alta velocidade pela viatura. Mesmo com sirenes ligadas, o motorista não obedeceu à ordem de parada.

No trevo da MS-386 com a BR-463, o condutor perdeu o controle e bateu na Dodge Ram. O motorista ficou ferido e foi socorrido pela Polícia Militar Rodoviária, enquanto o passageiro foi levado para o 1º DP da Polícia Civil. A caminhonete tinha registro de furto ocorrido no dia anterior em Santa Catarina.