quarta-feira, 18/03/2026

Pela 7ª vez seguida, Campo Grande conquista título Cidade Árvore do Mundo

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Às vésperas da COP15, Campo Grande segue consolidando sua posição como referência internacional em sustentabilidade urbana. Pelo sétimo ano consecutivo, a Capital foi reconhecida com o título de Tree City of the World (Cidade Árvore do Mundo), certificação global que valoriza municípios comprometidos com a gestão responsável da arborização urbana.

O reconhecimento evidencia um trabalho contínuo e estruturado desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), que tem investido em políticas públicas consistentes voltadas à preservação ambiental, qualidade de vida e planejamento urbano sustentável.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, o reconhecimento é resultado de um trabalho permanente, baseado em planejamento, conhecimento técnico e compromisso com a sustentabilidade.

“A arborização urbana em Campo Grande é tratada como política pública estratégica, com ações que vão desde o plantio até a manutenção e educação ambiental. Seguiremos avançando, fortalecendo projetos como o Via Verde e ampliando o acesso da população às mudas e às orientações técnicas”, pontua.

Sobre o reconhecimento internacional

Para conquistar e manter o título, os municípios precisam atender a critérios rigorosos estabelecidos internacionalmente, como:

• Estrutura formal de gestão da arborização urbana;
• Legislação específica que regulamente o tema;
• Inventário e monitoramento das árvores;
• Investimentos contínuos na manutenção e expansão da cobertura arbórea;
• Programas de conscientização e engajamento da população.

Em Campo Grande, esses critérios são atendidos por meio de iniciativas permanentes que fortalecem a cultura ambiental na cidade. Entre elas, destaca-se o Projeto Via Verde, que promove a ampliação de corredores verdes e contribui para o equilíbrio climático urbano.

O município ainda se destaca pela distribuição gratuita de mudas, realizada regularmente pela Prefeitura, incentivando a população a participar ativamente do processo de arborização da cidade.

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