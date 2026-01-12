terça-feira, 13/01/2026

Parece cobra, mas é lagarta: Defesa natural nos campos

Foto: Instituto Butantan

Algumas lagartas, como a Hemeroplanes triptolemus, conseguem se parecer com cobras quando ameaçadas. Elas expandem a cabeça e mostram padrões que lembram víboras, confundindo aves e pequenos mamíferos. Outra espécie, a Eumorpha labruscae, esconde a cabeça e simula olhos que piscam para assustar inimigos.

Esses truques de defesa são formas de mimetismo, uma estratégia evolutiva para sobreviver. Durante a fase larval, as lagartas precisam se alimentar bastante para completar a metamorfose. Além do mimetismo, algumas possuem veneno ou coloração que ajuda na camuflagem. Existem ainda espécies que mantêm relações com formigas, garantindo proteção extra.

Esses comportamentos mostram como a fauna pode influenciar o equilíbrio natural nos campos.

