Parceria entre SESAU e SES leva imunização contra a Influenza a públicos vulneráveis da Capital

Diante do cenário emergencial causado pela alta circulação de vírus respiratórios em Campo Grande, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), realiza parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para reforçar o Plano Emergencial de Vacinação contra a Influenza.

A união de esforços permite que equipes da SES atuem diretamente no apoio à imunização de públicos mais vulneráveis, como acamados, idosos em instituições de longa permanência e moradores de residências inclusivas.

As ações previstas pelo cronograma desta quarta-feira, 30 de abril, se concentram em diferentes pontos da Capital, com equipes volantes percorrendo bairros e instituições. Cada equipe é composta por três profissionais de saúde e conta com um veículo para facilitar o deslocamento e garantir que a vacina chegue a quem mais precisa.

A logística, organizada em parceria com os distritos sanitários do município, inclui desde o agendamento prévio das ações até o fornecimento dos insumos necessários, como seringas, agulhas, caixas térmicas e impressos. “Essa força-tarefa é fundamental para alcançarmos pessoas que têm dificuldades de acesso à unidade de saúde, como acamados e residentes em instituições”, destaca a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

Cronograma de vacinação – 30/04/25

Confira os locais e públicos atendidos pelas equipes nesta quarta-feira:

Equipe 1 – Lagoa

• Manhã: USF Santa Emília e EMEI Alba Lucia Spengler dos Santos Pereira

• Tarde: Retorno à USF Santa Emília, EMEI Alba Lucia e vacinação de acamados do território

Equipe 2 – Prosa

• Manhã: Residência Inclusiva II (Itanhangá) e acamados da região do Centro e Nova Bahia

• Tarde: Continuidade da vacinação de acamados no território da Prosa

Equipe 3 – Guanandi

• Manhã: Casa Lar Ação Comunitária (Dona Neta)

• Tarde: Vacinação de acamados vinculados à Dona Neta

Equipe 4 – Jardim dos Estados / Prosa

• Manhã: ILPI Vida Nova e acamados do Centro

• Tarde: Continuidade da vacinação em acamados da região da Nova Bahia

Equipe 5 – Coophavilla

• Manhã e tarde: Vacinação de acamados vinculados à USF Coophavilla.

Esse reforço na imunização busca reduzir o impacto da Influenza entre os grupos com maior risco de agravamento, em especial num momento em que a cobertura vacinal permanece abaixo do ideal. Conforme o último balanço divulgado, apenas 18,52% da população-alvo foi vacinada até o momento, embora a cidade tenha recebido doses suficientes para vacinar mais de 180 mil pessoas.

A SESAU reforça que a vacinação segue disponível em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade. A imunização é segura, eficaz e essencial para proteger vidas. A recomendação é que todos procurem a unidade mais próxima para se vacinar, especialmente idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades — principais alvos do vírus.