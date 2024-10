Parceria do Governo de MS vai contemplar 192 famílias de Três Lagoas com sonho da casa própria

Para realizar o sonho da casa própria, o Governo de Mato Grosso do Sul vai contemplar 192 famílias de Três Lagoas com novas moradias. Os apartamentos que serão construídos fazem parte de uma parceria do Estado, município e União, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida.

O governador Eduardo Riedel assinou a contratação das novas moradias, nesta segunda-feira (30), em solenidade no Gabinete do Receptivo. O investimento previsto é de R$ 31,6 milhões, provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

“Temos que destacar o trabalho da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) para articular e buscar estas parcerias, que geram entregas na habitação. Esta ação realiza o sonho de muitas famílias. Os programas federais se somam aos nossos para a gente fazer as coisas acontecerem”, afirmou o governador.

Governador assinou contratação de novas moradias em Três Lagoas

Riedel destacou que a habitação é uma das principais demandas no Estado, que está em pleno crescimento. “Sobre as novas moradias temos que agradecer ao governo federal e ao município pela parceria e parabenizar a cidade de Três Lagoas que será contemplada”.

O superintendente da Caixa Econômica em Mato Grosso do Sul, Augusto Vilhalba, lembrou que o Estado foi o primeiro do Brasil a conseguir habitações nesta nova modalidade do Minha Casa, Minha Vida. “Ainda vamos chegar a 1.047 novas moradias no Estado, tendo todo apoio do Governo de MS. É só o começo, vamos conseguir mais”.

Apartamentos

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, explicou que após o ato de assinatura o próximo passo é o início da construção dos 192 novos apartamentos em Três Lagoas.

“Esta é mais uma parceria do Estado, com a prefeitura e Governo Federal. Este investimento além de produzir 192 novas moradias, ainda vai gerar empregos. Nosso governador não tem poupado esforços e tem priorizado a questão da habitação, que hoje é um tema muito importante para o desenvolvimento do Estado”, disse Avesani.

Para ser uma das famílias contempladas, o morador de Três Lagoas deve procurar o município e fazer seu cadastro. “A seleção deve ser efetuada no ano que vem e segue as regras e prioridades definidas pelo governo federal. Um processo transparente, que vai oferecer moradias de qualidade à população”, completou ela.

Antes de Três Lagoas, o Governo do Estado já firmou parceria com a União para 186 unidades em Ponta Porã (Residencial Professora Elfrida Winckler Antunes) e 192 moradias em Campo Grande, no Residencial Jorge Amado, localizado no Bairro Jardim Tarumã.