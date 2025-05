Papy apoia campanha da Santa Casa por reforma do Pronto-Socorro

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy (PSDB), recebeu na segunda-feira (5) a diretoria da Santa Casa, que apresentou a campanha “Juntos Pela Vida – Sua Contribuição Salva”, voltada à arrecadação de R$ 1,8 milhão para a reforma do Pronto-Socorro da unidade. O encontro contou com a presença do vereador Dr. Victor Rocha (PSDB), presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa.

Participaram da reunião a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, o diretor-secretário Heitor Miguel Schelbeler e o diretor-financeiro Marcos Alceu Villalba. Eles relataram dificuldades enfrentadas pelo hospital, como a superlotação e a alta taxa de internação – 56% dos 110 pacientes atendidos diariamente.

Papy destacou a importância do envolvimento da população: “Todos nós precisamos nos unir nesse propósito. A Santa Casa é de todos”. Alir reforçou que, com a colaboração coletiva, a meta pode ser atingida até 13 de julho.

As obras incluem modernização da estrutura, climatização e reorganização do fluxo de atendimento, com acompanhamento do Ministério Público para garantir transparência. As doações podem ser feitas via Pix: juntospelavida@santacasacg.org.br.