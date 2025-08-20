Pantanal SAF prepara anúncio de projeto ambicioso para 2026

O Pantanal SAF está prestes a dar um passo decisivo rumo ao futuro. Fontes confirmaram ao Portal EsporteMS que o clube irá anunciar nos próximos dias o seu novo projeto esportivo para 2026 incluindo todas as categorias e a chegada de um novo investidor, cujo nome segue em sigilo. O anúncio depende apenas do retorno da agenda do governador Eduardo Riedel, que chegou a Campo Grande na noite desta terça-feira (20), após viagem ao Japão.

A expectativa é que a apresentação ocorra entre segunda e terça-feira, possivelmente integrando as comemorações do aniversário da capital sul-mato-grossense. Sob liderança de Glauber Caldas e do presidente Gilmar Mazinho, o clube vem passando por um processo intenso de modernização desde a sua transformação em SAF.

Criado como Associação Portuguesa, em 1972, na vila Japurá, o Pantanal SAF rapidamente conquistou espaço na elite estadual, chegando à semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense em 2025. A nova fase promete fortalecer a base, atrair talentos e consolidar o projeto como referência na região.

Com um investidor estratégico e apoio do governo, o Pantanal SAF vislumbra uma nova era e pode se tornar protagonista no futebol do Centro-Oeste.