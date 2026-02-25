quinta-feira, 26/02/2026

Pantanal SAF anuncia Paulo Rezende como novo treinador

O Pantanal SAF anunciou, na manhã desta quarta-feira (25), a contratação de Paulo Rezende como seu novo treinador. Ele chega ao comando da equipe para substituir Glauber Caldas, que estava à frente da equipe há três anos.

“É uma satisfação estar aqui. Não é fácil o momento, todos nós sabemos que o momento é conturbado, que o clube não merece passar, pela qualidade, pelo empenho, estrutura. Mas o futebol tem essas situações, e, graças a Deus, temos oportunidades de revertê-las”, afirmou o técnico.

Paulo Rezende assume o Pantanal a uma rodada do fim da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com risco de rebaixamento e chance de classificação. O clube ocupa a 8ª posição, com oito pontos, os mesmos do 9º colocado, Costa Rica, e um a menos que o 6º, Dourados. O último compromisso é contra o Ivinhema, no domingo (1º), às 15h, no Estádio Jacques da Luz.

“Muito trabalho em pouco tempo, mas a parte mental é importante. Temos um adversário dificílimo pela frente, mas temos confiança de que podemos fazer um bom trabalho, realizar um bom jogo e dentro da nossa casa buscar o resultado para conseguir a classificação”, completou Paulo.

Além de técnico, Paulo também foi jogador de futebol, campeão em 1993 e 1994 com o EC Comercial. Como treinador, iniciou a carreira em 2007 e já comandou ao menos sete equipes em Mato Grosso do Sul. Segundo o site O Gol, seu último trabalho foi no próprio Comercial, em 2016.

