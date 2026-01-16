Palmeiras avalia contratação de volante, mas Abel protege Luis Pacheco

Cria da base do Palmeiras, Luis Pacheco tem aproveitado as oportunidades nesta temporada e chamou atenção na vitória sobre o Santos, quando entrou no segundo tempo e teve atuação segura com passes certos e um desarme. O técnico Abel Ferreira, contudo, pondera sobre a possibilidade de contratar um volante de maior experiência. Com a lesão de Andreas Pereira, que ficará cerca de um mês afastado, o clube tem quatro volantes disponíveis e ainda considera trazer reforço, mas Abel deixou claro que a chegada de um novo jogador poderia fechar a vaga do jovem de 17 anos. “Se contratar outro volante, vai ficar fechado o lugar para o Luis Pacheco. Um jogador com muito potencial, que pode nos render no presente e no futuro. E são essas coisas que nós no clube temos que pensar”, disse o treinador, destacando a importância de equilibrar escolhas entre a experiência e o desenvolvimento de atletas da base.

Atualmente, Emiliano Martínez é o único volante considerado típico camisa 5, além de Luis Pacheco, enquanto Marlon Freitas pode atuar como 5 e 8, e Larson, Lucas Evangelista e Andreas Pereira atuam mais como meias. Abel reforçou que qualquer contratação será feita de forma racional, sem decisões por impulso, visando não apenas o desempenho imediato, mas também o valor esportivo e financeiro futuro dos jogadores. Pacheco, que estreou como profissional no ano passado e não participou da Copinha devido ao Mundial Sub-17, renovou contrato até 2028 com multa rescisória de 100 milhões de euros, e deve continuar recebendo oportunidades tanto no elenco principal quanto no sub-20 ao longo da temporada. O Palmeiras mantém a avaliação do mercado para um “grande camisa 5”, mas por enquanto aposta no potencial de sua jovem promessa.