Palestrinas iniciam caminhada no Brasileiro Sub-20 contra o Atlético-MG

Palmeiras encara estreia fora de casa buscando protagonismo na base feminina
O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 neste sábado (07), às 15h, enfrentando o Atlético-MG na Cidade do Galo, em Vespasiano-MG. Após atingir as quartas de final em 2025, as Palestrinas iniciaram a preparação em fevereiro, focando no entrosamento de novas atletas e na evolução física do elenco. O técnico Hugo Macedo projeta uma equipe aguerrida e objetiva, visando consolidar o trabalho de base entre as potências nacionais. Inserido no Grupo F junto a Ação-MT e Santos, o Verdão busca a liderança da chave para avançar ao mata-mata.
A partida inaugural não contará com público, mas terá transmissão oficial pela CBF TV para todo o país. O calendário da primeira fase prevê seis confrontos intensos até abril, com destaque para o clássico contra o Santos e duelos na Arena Barueri. Este torneio é visto como o principal pilar para a revelação de talentos e o fortalecimento do futebol feminino do clube na temporada 2026.