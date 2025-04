Operário se prepara para estreia na Série D com elenco renovado

O Operário está pronto para sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro 2025, marcada para este sábado, às 14h, contra o Cianorte, no Estádio Olímpico Albino Turbay, em Cianorte/PR. A equipe chega com o moral elevado, após conquistar o 14º título estadual de Mato Grosso do Sul. Sob o comando do técnico Leocir Dall’Astra e com a gestão de Nelson Antônio, o time se reforçou com jogadores do elenco campeão e novos reforços, como o meio-campista Fernandinho.

A conquista do Campeonato Sul-Mato-Grossense garantiu ao Operário a participação em competições importantes em 2026, como a Copa do Brasil, a Copa Verde e uma nova vaga na Série D. O grande objetivo do clube nesta edição da competição nacional é o acesso à Série C. O primeiro jogo em casa será no dia 26, contra o Atlético Monte Azul-SP, no Estádio Jacques da Luz.

O Operário integra o Grupo A7 da Série D, ao lado de equipes como Cianorte-PR, FC Cascavel-PR e Inter de Limeira-SP. Os quatro melhores classificados avançam para a fase de mata-mata. A competição contará com premiações significativas, incluindo R$ 458 mil para cada clube na primeira fase, além de bônus por desempenho. Entre os novos reforços, o atacante Léo Souza, de 23 anos, promete ser uma peça-chave no ataque.