Operário precisa vencer e torcer contra o Comercial para avançar de fase na Copinha

A última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior promete fortes emoções para os torcedores do Operário de Caarapó, representante de Mato Grosso do Sul na competição. Com apenas um ponto conquistado em dois jogos, o time ocupa a última posição do Grupo 12, mas ainda tem chances matemáticas de classificação.

Com a liderança já garantida, o Juventude já está classificado, com seis pontos. Comercial de Tietê, América-RN e Operário disputam a segunda vaga do grupo.

O Comercial de Tietê possui três pontos, com uma vitória e saldo de um gol. Já o América-RN e o Operário Caarapó possuem um ponto cada e saldo de dois gols negativos. Assim, o Comercial de Tietê se classifica se vencer o América-RN, independentemente do resultado entre Operário e Juventude.

Já o representante de MS, o Operário de Caarapó precisa vencer obrigatoriamente o Juventude para chegar a 4 pontos. Se o América vencer, o Operário também precisa superar o saldo de gols do Comercial para conquistar a vaga.

Se houver empate entre Comercial e América, o Operário necessitará de uma vitória com pelo menos três gols de diferença para ultrapassar o Comercial nos critérios técnicos.

Programação das partidas

As partidas ocorrem nesta quinta-feira (9), com transmissão ao vivo pelo canal da Federação Paulista de Futebol no Youtube. O Operário de Caarapó enfrenta o Juventude às 12h (horário de MS), enquanto o Comercial de Tietê recebe o América-RN, às 14h15.

Os jogos serão realizados em Tietê, marcando o retorno ao “Campo do Comercial” após duas rodadas em Santana de Parnaíba. O estádio havia sido interditado pela Defesa Civil devido ao alagamento causado pela elevação do nível do Rio Tietê, no dia 28 de dezembro. Com a recuperação do gramado, a última rodada volta à cidade sede do Comercial de Tietê.

Uma disputa digna de “Comerário”

Para os torcedores de Mato Grosso do Sul, o clássico “Comerário” é sinônimo da histórica rivalidade entre Operário e Comercial de Campo Grande.

Agora, a disputa pela classificação na Copinha também envolve um “Comerário” inusitado, colocando frente a frente o Operário de Caarapó e o Comercial de Tietê, ambas lutando pela classificação.

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Considerada a principal competição de base do futebol brasileiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é realizada anualmente desde 1969. O torneio visa revelar talentos para o futebol profissional sendo disputado por clubes de todas as regiões do país.

A edição de 2025 conta com 128 equipes divididas em 32 grupos na primeira fase, com jogos eliminatórios a partir da segunda fase. A final ocorre tradicionalmente no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.