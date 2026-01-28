quarta-feira, 28/01/2026

Operário FC recebe CR Aquidauana em busca da manutenção da liderança

Estreante da Série A enfrenta atual campeão em duelo inédito

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

O Operário FC recebe o CR Aquidauana no estádio Jacques da Luz nesta quarta-feira (28) pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol, com início às 19h30 e transmissão ao vivo pela Rádio EsporteMS. Vindo de empate com o Corumbaense fora de casa, o Galo Pantaneiro busca manter a liderança na competição diante do estreante da Série A, somando 4 pontos e já tendo cumprido um jogo a mais em relação às demais equipes, devido ao confronto adiantado contra o Pantanal pela sétima rodada.

O time opera sem nenhuma baixa por suspensão, contando com todo o elenco disponível para o duelo em Campo Grande. Já o CR Aquidauana faz sua estreia na Série A estadual e encara logo de cara os atuais campeões, depois de iniciar a competição com um empate em casa contra o Costa Rica, time apontado como um dos favoritos ao título, pelo placar de 1 a 1.

O tricolor também entra em campo sem jogadores suspensos e atualmente ocupa a 5ª posição na tabela. Este será o primeiro confronto entre Operário e CRA, tornando a partida inédita na história do estadual sul-mato-grossense.

CATEGORIAS:
ESPORTE

