Operário estreia na Copa do Brasil diante do ASA

O Operário Futebol Clube enfrenta o ASA nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Municipal de Arapiraca, pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. A equipe de Campo Grande participa pela 16ª vez da competição e entra diretamente nesta fase devido ao ranking nacional. O Galo segue invicto na temporada, com três vitórias e cinco empates, e busca manter o desempenho após liderar boa parte do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O ASA também não conhece derrota em 2026, somando oito vitórias e três empates, e está classificado para a final do Campeonato Alagoano. Será a primeira vez que Operário e ASA se enfrentam em jogos oficiais, aumentando a expectativa do confronto. Com o regulamento atualizado, o vencedor em Arapiraca terá o próximo adversário definido entre Velo Clube e Vila Nova.

A última vitória do Operário na Copa do Brasil foi em 2023, diante do Operário-PR, mas acabou eliminado pelo CRB. Paulo Massaro comanda o time campo-grandense que busca equilíbrio entre defesa e ataque para avançar. A partida promete ser disputada, com dois clubes invictos e motivados a consolidar a campanha. Torcedores acompanham com expectativa o desempenho do Galo fora de casa.