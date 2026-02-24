quarta-feira, 25/02/2026

Operário estreia na Copa do Brasil diante do ASA

Confronto único em Alagoas pode definir sequência do Galo na competição

Milton
Publicado por Milton
Foto: Celso da Luz/Criciúma E.C

O Operário Futebol Clube enfrenta o ASA nesta quarta-feira (25), às 19h, no Estádio Municipal de Arapiraca, pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. A equipe de Campo Grande participa pela 16ª vez da competição e entra diretamente nesta fase devido ao ranking nacional. O Galo segue invicto na temporada, com três vitórias e cinco empates, e busca manter o desempenho após liderar boa parte do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O ASA também não conhece derrota em 2026, somando oito vitórias e três empates, e está classificado para a final do Campeonato Alagoano. Será a primeira vez que Operário e ASA se enfrentam em jogos oficiais, aumentando a expectativa do confronto. Com o regulamento atualizado, o vencedor em Arapiraca terá o próximo adversário definido entre Velo Clube e Vila Nova.

A última vitória do Operário na Copa do Brasil foi em 2023, diante do Operário-PR, mas acabou eliminado pelo CRB. Paulo Massaro comanda o time campo-grandense que busca equilíbrio entre defesa e ataque para avançar. A partida promete ser disputada, com dois clubes invictos e motivados a consolidar a campanha. Torcedores acompanham com expectativa o desempenho do Galo fora de casa.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Motorista embriagado causa acidente no Nova Lima

Milton - 0
Moradores relatam que condutor estava alcoolizado; parte do muro desabou e trânsito ficou lento Uma Fiat Strada colidiu contra o muro de uma residência na...
Leia mais

Juiz do Trabalho é suspenso por baixa produtividade

Milton - 0
CNJ aplica suspensão de 30 dias a magistrado acusado de atrasar centenas de processos e descumprir planos de trabalho, mesmo recebendo salário acima de...
Leia mais

Sindetran-MS marca presença no III Congresso da Fetran

Milton - 0
Eleição da nova diretoria reforça compromisso com a valorização dos servidores dos Detrans e a integração nacional da categoria O Sindetran-MS participou do III Congresso...
Leia mais

Lula lidera ofensiva comercial na Ásia para ampliar vendas do agro

Milton - 0
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta quarta-feira, 18, missão oficial à Ásia com passagens por Nova Delhi, na Índia, e por...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia