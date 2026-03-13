sábado, 14/03/2026

Onça-pintada resgatada em Roraima segue para santuário em Goiás

Milton
Publicado por Milton
Foto: Paula Rafiza

Felino passa por fase final de reabilitação antes da soltura

Após 14 meses em tratamento, uma onça-pintada resgatada em janeiro de 2025 em Caroebe (RR) foi transferida do Cetas de Brasília para o Instituto Nex, em Corumbá de Goiás, onde continuará a reabilitação em recintos maiores e isolados. Encontrada desidratada e com ferimentos, a jovem onça passou por exames, tratamentos e atividades de enriquecimento ambiental que estimularam seus instintos naturais.

Atualmente com cerca de 40 kg e comportamento selvagem, o animal já caça e evita contato humano, demonstrando aptidão para a vida em liberdade. A transferência para o santuário goiano permitirá avaliar detalhadamente suas habilidades naturais e desenvolver autonomia. A expectativa é que ela permaneça no local de seis a oito meses antes da possível soltura no bioma amazônico. O protocolo aplicado é inédito para filhotes de onça-pintada e busca garantir que o animal esteja totalmente preparado para a reintegração à natureza.

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