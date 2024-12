Nova praga da mandioca é detectada no Brasil

O Mapa confirmou a presença do fungo Ceratobasidium theobromae, causador da doença “vassoura-de-bruxa” da mandioca, no estado do Amapá. A praga, que nunca havia sido registrada no Brasil, foi inicialmente identificada em lavouras indígenas de Oiapoque e já se espalhou para outras áreas da região.

Os sintomas incluem ramos secos, folhas amareladas e deformação nos caules. A disseminação do patógeno pode ocorrer através de material vegetal, ferramentas de poda e movimentação de solo e água. Medidas rigorosas de controle, como quarentena, uso de manivas saudáveis e aplicação de fungicidas, estão sendo adotadas para prevenir a propagação da praga.