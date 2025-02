NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura entrega 7 casas adaptadas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Na Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul realizou a entrega oficial de 07 casas adaptadas para Pessoas com Deficiência (PcD) no Conjunto Habitacional Gilberto Almeida. O local, que anteriormente era conhecido por ser utilizado para práticas ilícitas, como o uso de drogas e esconderijo de veículos roubados, foi transformado em um espaço digno e seguro para atender as necessidades da população.

Com investimento total de aproximadamente R$ 600 mil, a obra foi viabilizada através de uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura Municipal, sendo 50% do recurso financiado pela Prefeitura e 50% como contrapartida do Estado.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito José Paulo Paleari, o Diretor-Executivo da Agência de Habitação Popular do Mato Grosso do Sul (Agehab), Ubiratan Rebouças Chaves, o vice-prefeito eleito Valdemar Rocha, além de vereadores e comunidade local.

Durante a entrega, o prefeito Paleari destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para a realização da obra:

“ Essa entrega simboliza muito mais do que casas; representa dignidade, respeito e inclusão. É uma alegria ver o que era um lugar totalmente abandonado se transformar em um espaço acolhedor e digno para essas famílias. Entregamos hoje essas 7 casas, para pessoas que realmente necessitam muito, são famílias que enfrentam limitações e desafios diários e precisam ter a casa própria, um lar digno e adaptado às suas necessidades. Agradeço ao governador, meu amigo Eduardo Riedel por entender as demanda” –

O diretor da Agehab, Ubiratan Rebouças Chaves, também comentou sobre o impacto do projeto:

“Estamos trabalhando para garantir que políticas públicas cheguem àqueles que mais precisam. Essas casas adaptadas demonstram o compromisso do Governo do Estado e da Agehab com a inclusão e a promoção de igualdade.” –

O evento contou ainda com o descerramento da placa de inauguração, simbolizando a conclusão da obra e o início de uma nova etapa para as famílias beneficiadas. Durante a cerimônia, as chaves das residências foram entregues oficialmente aos novos moradores, após a entrega, o prefeito Paleari e as demais autoridades realizaram uma visita às casas, conferindo toda estrutura construída para atender às necessidades dos moradores.