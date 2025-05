NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura dá posse a 14 novos servidores concursados.

Na manhã desta quinta-feira, 15, a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, deu posse a 14 novos servidores aprovados no concurso público realizado pelo município. A cerimônia aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença de secretários municipais e familiares.

Os novos servidores irão reforçar diversas áreas da gestão municipal, contribuindo para a melhoria do atendimento à população e o fortalecimento dos serviços públicos em setores essenciais como saúde, assistência social e meio ambiente.

Durante a solenidade, o prefeito Paleari destacou a importância da valorização do servidor público e o compromisso da atual gestão com a transparência, meritocracia e responsabilidade na condução dos recursos humanos do município.

“É uma satisfação muito grande dar posse a esses profissionais que ingressam hoje em nosso quadro efetivo. São pessoas que passaram por um processo seletivo justo e transparente e agora se somam a nós para construir uma cidade ainda melhor. Desejo a todos muito sucesso e que cada um possa desempenhar suas funções com dedicação, ética e compromisso com a nossa população”, afirmou o prefeito.

Após a cerimônia de posse, os recém-empossados servidores públicos concursados do município foram encaminhados às respectivas secretarias e aos cargos para os quais foram designados.