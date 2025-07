NOVA ALVORADA DO SUL: Hospital municipal Francisca Ortega realiza 13 cirurgias ortopédicas em dia dedicado à saúde

No sábado (26), o Hospital Municipal Francisca Ortega foi palco de mais um importante avanço na saúde pública de Nova Alvorada do Sul, com a realização de 13 cirurgias ortopédicas especializadas. A ação faz parte dos trabalhos intensivo para ampliar o acesso a procedimentos de pequena e média complexidade, oferecendo mais qualidade de vida à população.

Entre os procedimentos, foram realizados: Neurolise de joelho e pé, Correção de síndrome do túnel do carpo, Cirurgia para dedo em gatilho e Tratamento de Ponseti (método ortopédico voltado à correção de pé torto congênito).

As cirurgias foram conduzidas por equipe médica especializada do próprio hospital.

A realização dessas cirurgias no município representa um avanço importante para os pacientes que, antes, além da longa espera, precisavam se deslocar a outras cidades para tratamento. Além de proporcionar mais conforto aos sul-nova-alvoradenses, a iniciativa também contribui para a redução das filas de espera do SUS.

“Estamos investindo com responsabilidade e planejamento para garantir uma saúde mais resolutiva e próxima das pessoas. As cirurgias de hoje são resultado de uma equipe comprometida e de um trabalho sério que estamos realizando para fortalecer o nosso hospital. Tudo isso é fruto de uma parceria sólida com o nosso governador Eduardo Riedel, o deputado estadual Zé Teixeira, o deputado federal Pedro Pedrossian, nossa bancada federal e senadores, que têm sido grandes aliados em nossas conquistas na saúde”, destacou o prefeito José Paulo Paleari.