No presídio de Caarapó, escritor participa de conversa com internos para estimular leitura

Internos que participam do Projeto Remição pela Leitura no EPMRFC (Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Caarapó) ganharam, este mês, uma participação especial do jornalista e escritor Vaner Matos, em uma roda de conversa para estímulo à leitura.

A iniciativa foi organizada pela professora Elizete de Sousa, responsável pelo projeto na unidade, que visa a redução de pena por meio da leitura de livros e produção de resenhas pelos detentos.

Durante o encontro, o autor disponibilizou alguns exemplares de seu livro, O Rapto, para que os internos pudessem ler antes do debate. A proposta da professora Elizete era que, após a leitura, os alunos tivessem a oportunidade de discutir os temas da obra diretamente com que escreveu. “Foi uma experiência nova e muito produtiva. Os alunos leram o livro de 186 páginas em apenas uma semana, fizeram apontamentos e aguardaram ansiosamente para questionar o autor”, relatou.

O escritor destacou que a experiência foi extraordinária, especialmente por abordar a recuperação de dependentes químicos através da leitura. “É uma obra literária de ficção que discute temas reais. Ouvir depoimentos e impressões dos internos, além de suas curiosas indagações, me deixou muito feliz”, comentou Matos.

O Projeto Remição pela Leitura é uma iniciativa da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e, em Caarapó, tem parceria com a Faculdade Fetac desde 2020, sob coordenação da professora Juliana Rubim, tendo a participação da acadêmica de Pedagogia Elizete de Sousa como voluntária. Ao longo desse tempo, diversos internos foram beneficiados com o projeto.

“Fico imensamente feliz com a participação do professor Vaner. Como amante da leitura, tive o prazer de ler O Rapto, uma obra instigante que provoca reflexão sobre nossa sociedade e nossas ações em prol do outro. Agradeço aa ele por disponibilizar exemplares do seu livro e por trazer essa reflexão aos internos do sistema prisional de Caarapó”, finalizou Juliana Rubim.