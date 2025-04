Nioaque se prepara para celebrar 176 anos com programação especial e apresentação dos 100 primeiros dias de gestão.

O município de Nioaque deu início às comemorações pelos 176 anos de história e tradição. A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial que une esporte, cultura, lazer e um importante momento institucional: Ato de Solenidade Nioaque no rumo certo.

No último final de semana, a cidade já foi movimentada pela realização da 2ª Etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross, que trouxe emoção e adrenalina para o público nioaquense. O evento reuniu pilotos de diversas regiões e um grande público que compareceu para prestigiar a competição.

A programação continua entre os dias 5 e 8 de abril, com destaque para o rodeio, que contará com grandes atrações musicais, incluindo o show da renomada dupla Munhoz & Mariano, em uma noite solidária, com entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

O ponto alto da celebração será na terça-feira, 8 de abril, com o Ato de Solenidade “Nioaque no Rumo Certo”, um momento institucional que reunirá autoridades, lideranças e moradores para a apresentação oficial dos principais avanços e desafios dos 100 primeiros dias da nova administração. Serão detalhadas ações já realizadas nas áreas de infraestrutura, saúde, economia, além dos planos para os próximos anos.

“Estamos construindo bases sólidas para o futuro da nossa cidade. Cada passo dado até aqui foi com foco em melhorar a vida da nossa população. A celebração dos 176 anos de Nioaque será também um momento de reafirmar esse compromisso com todos os moradores”, afirma o prefeito André Guimarães.

A expectativa da população já reflete os primeiros sinais de mudança. Moradores como Evelyn Lourenço de Oliveira, do Bairro Monte Alto, destacam a atenção com os serviços públicos:

“A cidade está mais cuidada, percebemos mais atenção com a infraestrutura. Nioaque está no caminho certo.”

Para Fernanda Iasmim Pena, do Bairro Santa Terezinha, a sensação é de confiança:

“A gente vê que as coisas começaram a andar. A cidade está mais organizada, com mais limpeza, e o atendimento na saúde melhorou.”

Com uma programação ainda em andamento e um olhar voltado para o futuro, Nioaque segue celebrando seus 176 anos com renovação, participação popular e o compromisso de uma gestão presente e atuante.