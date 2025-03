Neno Razuk pede funcionamento 24h das DEAMs em MS

Com o aumento alarmante dos casos de violência doméstica em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Neno Razuk (PL) protocolou uma indicação na Assembleia Legislativa pedindo que as Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAMs) funcionem 24 horas por dia. A proposta visa garantir que as mulheres possam buscar ajuda em qualquer momento, especialmente nos finais de semana, quando muitas vezes os agressores estão em casa com suas vítimas.

Atualmente, apenas a DEAM da Casa da Mulher Brasileira oferece atendimento 24h. As demais delegacias funcionam em horário comercial, o que, segundo o deputado, é inadequado, já que muitas agressões acontecem fora desse período. Razuk citou dados alarmantes, como os 21 milhões de brasileiras que sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses, além de 5,3 milhões que relataram abuso sexual.

Mato Grosso do Sul ocupa a quarta posição no Brasil em feminicídios, com 72 vítimas nos últimos dois anos. Diante disso, o parlamentar solicitou ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, que tomem providências para garantir a continuidade do atendimento às mulheres em situação de violência.