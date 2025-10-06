Negado pedido de Juliano Ferro para recuperar veículo de R$ 500 mil

A Justiça Federal negou o pedido do prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PSDB), para liberar uma caminhonete Silverado, avaliada em R$ 500 mil. O veículo foi apreendido por estar vinculado a Luiz Carlos Honório, preso por tráfico internacional de drogas.

Ferro alega ser o dono da caminhonete, mas a investigação da Polícia Federal aponta que a compra não foi finalizada e há uma dívida de R$ 380 mil. Honório afirmou à polícia que o prefeito sequer concluiu o pagamento do veículo.

Além disso, Juliano terá que explicar à Justiça por que reside em um imóvel e utiliza bens pertencentes a um investigado por tráfico. O caso repercute nas redes sociais, onde o prefeito mantém 1 milhão de seguidores.

A Justiça marcou nova audiência para ouvir o prefeito nos próximos dias.