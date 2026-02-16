Naviraiense empata fora de Casa

O Clube Esportivo Naviraiense garantiu um ponto importante neste domingo (15) ao empatar em 1 a 1 com o Costa Rica, no estádio Laertão, pela sétima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Tcharles abriu o placar para a equipe da casa no segundo tempo, mas Perea marcou nos minutos finais, evitando a derrota e mantendo o Naviraiense na liderança. O confronto teve intensidade elevada após o intervalo, com o time visitante reagindo à pressão da torcida adversária. Com 14 pontos, o Naviraiense lidera isolado, um à frente do Operário Futebol Clube.

O Costa Rica, que sofreu gol decisivo pela terceira vez no campeonato nos momentos finais, permanece na sexta posição, com oito pontos. Na próxima rodada, o Costa Rica enfrenta o Bataguassu, enquanto o Naviraiense recebe o Operário em duelo direto pelo topo da tabela. A expectativa é de grande público no estádio Virotão, refletindo a importância do confronto. A igualdade fora de casa mostra a consistência do Naviraiense em manter-se competitivo em jogos difíceis e decisivos.