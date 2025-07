Naviraiense e Ivinhema vão à Copa SP 2026

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) confirmou a indicação de Naviraiense e Ivinhema para a Copa São Paulo de Juniores 2026. A decisão segue o regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20, que reserva a vaga ao campeão ou ao melhor classificado com participação em competições profissionais critério que exclui Grêmio Santo Antônio e Grêmio Real, também semifinalistas.

No último sábado (26), Ivinhema goleou o União AC por 7 a 0 e garantiu a segunda colocação do Grupo A, atrás do Naviraiense. Já no Grupo B, o Grêmio Real venceu o Coxim por 2 a 1 e avançou junto com o Grêmio Santo Antônio. Os confrontos das semifinais definem quem disputará a vaga na Copa do Brasil Sub-20, que é reservada ao campeão estadual.

A FFMS ainda aguarda a confirmação da segunda vaga oferecida tradicionalmente como cortesia pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A Copa SP é a principal vitrine do futebol de base do país e será realizada em janeiro de 2026.