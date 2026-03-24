Não representa justiça plena”, declara Rodolfo Nogueira sobre a prissão domiciliar de Bolsonaro

O STF autorizou a prisão domiciliar temporária de 90 dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-MS), considerando seu estado de saúde e os 71 anos de idade, após internação por broncopneumonia. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou uso de tornozeleira eletrônica, proibição de celulares, redes sociais e gravações, além de restrições gerais para cumprimento da medida.

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) afirmou que a decisão “não representa justiça plena” e defendeu anistia ampla e irrestrita. Bolsonaro estava internado desde 13 de março e já passou por cirurgias em dezembro. Ele cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Ao final dos 90 dias, perícia médica avaliará possibilidade de extensão da prisão domiciliar. A decisão atende a pedido da PGR, garantindo tratamento adequado em casa.