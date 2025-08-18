Nando Ferraz dá voz a clássicos inesquecíveis em DVD Acústico

Nando Ferraz comemora o bom momento da carreira, com o lançamento do projeto “Nando Ferraz – DVD Acústico”, que chegou nas plataformas digitais e Youtube no dia último dia 15 de Agosto. O álbum resgata clássicos do pop rock e da música sertaneja, como os sucessos “Só Hoje”, “Primeiros Erros”, “Boate Azul”, “Sem medo de ser feliz” e entre outros que marcaram gerações. A Produção Musical foi assinada por Marcelo Cigerza e a Direção de Vídeo por Vinícius Calazans.

“Fui muito abençoado com a realização deste sonho, meu primeiro projeto audiovisual ao lado de grandes profissionais. Cada detalhe deste projeto foi pensado com muito carinho. O repertório escolhido a dedo, traz algo novo para os fãs que acompanham o nosso trabalho, com releituras de clássicos que marcaram a nossa geração, o último ano foi de muito trabalho.” explica.

“A música é uma linguagem universal, de melodias e letras, histórias do cotidiano que arrancam emoções e tocam a alma de cada um que prestigia o nosso trabalho. É gratificante demais, não temos palavras para expressar esse sentimento.”, complementa Nando.

“Nando Ferraz – DVD Acústico” é mais um trabalho do cantor Nando Ferraz. Conheça um pouco mais da carreira do artista pelas redes sociais e para conferir este lançamento de Nando Ferraz: https://www.youtube.com/@NandoFerrazOficial

Carreira do Artista

Nando Ferraz, cantor e compositor Nascido em São Paulo – SP, traz a musicalidade em sua vida como bagagem de alma, filho único iniciou seus estudos musicais aos 11 anos de idade quando ganhou sua primeira guitarra de presente de aniversário de sua mãe. Seu pai, fã da dupla Matogrosso e Mathias e do Trio Parada Dura, irradiava canções em sua casa enquanto ele crescia, assim, neste ambiente repleto de som e poesia, as histórias e sonoridades apaixonaram seu coração.

Aos 14 anos formou sua primeira banda, o repertório eclético ia das batidas do rock’n’roll aos clássicos do sertanejo, vivência que durou 2 anos e ao término trouxe uma grata surpresa: foi convidado para ser vocalista de uma dupla sertaneja, neste momento a certeza intuitiva do rumo que trilharia se afirmou, sentiu que seu desejo de se expressar encantando o público havia chegado, finalmente as canções falariam por ele.

Nando seguiu neste percurso com outras experiências em dupla, parcerias que marcaram sua trajetória profissional e pessoal: em 2010, um de seus parceiros, Mário Lima, perdeu a vida em um acidente e esta tragédia feriu sua alma sensível de artista, abalado, ele se retirou dos palcos por um tempo para curar sua dor. Aos poucos foi retornando até que em 2016 decide assumir sua carreira solo gravando e divulgando alguns trabalhos autorais, composições carregadas de sensibilidades que surgem nos momentos em que só a música consegue exprimir sentimentos, caminho que ele segue agora.

Em 2022, parceria com DJ Kevin, aposta na música “O Que O Cavalo Faz”, composição de Matheus Cott. Nando Ferraz saiu da cidade de São Paulo e veio para Campo Grande MS, somente para gravar o clipe da música com o Diretor/Produtor Audiovisual Izaqueu Borges, o clipe também conta com a presença de Influencers de todo o Estado.

Após o sucesso da novela Pantanal, agora é a vez dos cantores Nando Ferraz e João Carreiro enaltecer o lado romântico dos homens. A dupla lançou uma nova música, “Surpresa”, que é a prova que canções do estilo nunca saíram de moda e continuam conquistando o coração dos casais apaixonados pelo Brasil.

No ano de 2023, lança o single Vaqueiro Milionário feat com o cantor Manutti, de autoria dos compositores Chelzinho e Isaac Newton. No mesmo ano, Nando Ferraz faz outra parceria de sucesso com o cantor Loubet na música “Lei da Tração”, com mais de 200 mil visualizações no Youtube.

Em 2025, lança o projeto audiovisual “Nando Ferraz – DVD Acústico”, o álbum resgata clássicos do pop rock e da música sertaneja, como os sucessos “Só Hoje”, “Primeiros Erros”, “Boate Azul”, “Sem medo de ser feliz” e entre outros que marcaram gerações. A Produção Musical foi assinada por Marcelo Cigerza e a Direção de Vídeo por Vinícius Calazans.

