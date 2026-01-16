Música que Salva Memórias: Buteco do Miau recebe show solidário por Guido Velasco neste sábado

A música vai pulsar mais forte neste sábado, 17 de janeiro, em Campo Grande, com um propósito que ultrapassa o palco. A partir das 21h, o Buteco do Miau abre as portas para o evento solidário “Miau em Movimento”, reunindo artistas da cena independente em uma grande corrente de apoio ao colecionador boliviano Guido Velasco, um dos maiores guardiões da memória musical da Bolívia.

Guido é responsável pela lendária “Espléndida Colección”, um acervo com cerca de 100 mil discos e fitas que guarda verdadeiros tesouros da história musical latino-americana: desde os primeiros discos com selo boliviano até o primeiro registro do Hino Nacional da Bolívia, gravado em 1904, além de óperas, concertos históricos, arquivos radiofônicos e registros raríssimos do início do século 20. Um trabalho iniciado ainda nos anos 1940 por seu pai, fundador da tradicional Rádio Splendid, e mantido pela família Velasco ao longo de gerações — sempre sem apoio institucional.

Hoje, quem precisa de ajuda é o próprio guardião. Guido enfrenta um quadro grave de saúde, após sofrer uma embolia pulmonar e um pequeno derrame. Ele está internado na UTI, em La Paz, e os custos médicos são altíssimos, agravados pela ausência de sistema público de saúde na Bolívia.

Diante disso, artistas e produtores culturais se uniram no Brasil para transformar música em solidariedade. Toda a renda da portaria do evento será destinada ao tratamento de Guido. Os músicos participam de forma voluntária, abrindo mão de cachês em nome de um gesto coletivo de gratidão e humanidade.

A iniciativa é organizada pela produtora cultural Karla Velasco, filha de Guido, que atua há anos em projetos ligados à música, moda autoral, economia criativa e impacto social em Mato Grosso do Sul. Parceira do Buteco do Miau, Karla encontrou no espaço — reconhecido por fortalecer a música autoral e a cultura independente — o palco ideal para esse movimento.

Mais do que um show, o “Miau em Movimento” é um chamado: valorizar quem dedicou a vida inteira a preservar a memória cultural de um povo. Guido talvez não esteja nas capas de revistas, mas sua luz ilumina gerações de músicos, pesquisadores e amantes da cultura latino-americana. Agora, é tempo de retribuir.

Serviço

Evento: Miau em Movimento – Show solidário por Guido Velasco

Sábado, 17 de janeiro

A partir das 21h

Entrada: a partir de R$ 15

Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Vieira, 1303, Tiradentes

Atrações confirmadas:

Rock de Garagem, Impossíveis, LouRag, Sem Fabios, Nini Dy Castro, The Reefers (Maestro Lang, Sal dos Santos, João Nogueira), Will Nogueira, Maestro Vandão, Renan Max, Douglas Esteves, Klebson Bosque, Cabeloro, Mystical Perversion, Pedro Lemes.

Quem não puder ir, também pode ajudar pela vaquinha online:

Objetivo: arrecadar R$ 20.000 para custear tratamento, exames e internação.

Link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/movimento-em-prol-de-guido-velasco