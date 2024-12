Mulher presa em SP diz que gostaria de ‘quebrar os dentes’ de Lula

Maria Cristina de Araújo Rocha, de 77 anos, disse ao Metrópoles que se imagina batendo no presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que tem sorte de não vê-lo na rua, porque, do contrário, partiria para cima dele. A mulher foi presa por injúria racial após xingar um policial federal em frente a casa de Lula, em São Paulo.

“[Partiria para cima do presidente] um milhão de vezes cem por cento, com certeza. Aliás, eu tenho uma fantasia, né? Queria pegar ele de pau. Pegar ele de pau mesmo. Quebrar todos aqueles dentes, aquela dentadura que ele tem, que é velha”, disse a aposentada.

Coroa de Flores

Nessa quinta-feira (19/12), Maria Cristina de Araújo Rocha tentou entregar uma coroa de flores na casa do presidente, no Alto de Pinheiros, zona oeste paulistana, onde Lula se recuperava de uma cirurgia de emergência, realizada em razão de uma hemorragia intracraniana.

A ação gerou movimentação das pessoas que estavam no local, recebidos pela mulher com xingamentos. Maria Cristina chamou um agente da Gabinete de Segurança Institucional, que é negro, de “macaco” e gorila”. Ela foi detida e encaminhada para a superintendência da PF e irá responder pelo crime de injúria racial.

Perguntada sobre a razão de ter ido até a casa de Lula naquela manhã, a aposentada disse que tomou a atitude em um impulso, por estar indignada com a presença do presidente na região onde mora. “Já que a gente não pode mandar as pessoas às favas, a gente [risos], você sabe, não vou continuar. Todo mundo tá querendo que ele morra”, declarou a aposentada.

Ela diz ter feito uma “revolução” e que só se arrepende do tom usado com o policial, negando ser racista. Pelas redes sociais, Maria Cristina tem fotos com figuras emblemáticas da direita, como os deputados Kim Kataguiri (União) e Carla Zambelli (PL).

O presidente Lula se recupera de uma cirurgia de emergência feita para conter uma hemorragia cerebral. Apesar disso, a mulher diz não se importar pelo fato dele ser uma pessoa idosa e em recuperação de um tratamento médico: [Se encontrasse ele na rua] partia para a guerra, partia para a porrada. Sabe porrada física? Sopapo, rabo de arraia, empurrão”.

Cirurgia de Lula

Lula voltou para Brasília nessa quinta-feira (19/12) após passar dez dias semanas em São Paulo. O presidente ficou seis dias internado no Hospital Sírio-Libanês após passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana. Segundo a equipe médica, ele se recupera bem e não sofreu nenhuma sequela cognitiva.