Mulher nua é flagrada em rua de Batayporã

Uma mulher foi flagrada completamente nua na noite desta quinta-feira (8), deitada no meio da rua, em Batayporã. O caso foi registrado por um motociclista que passava pelo local e gravou a cena com o celular. Antes de se deitar no asfalto, a mulher caminhava desorientada, vestindo apenas uma blusa.

O vídeo rapidamente circulou nas redes sociais e chamou a atenção da população local. De acordo com testemunhas, a mulher é conhecida na cidade por apresentar esse tipo de comportamento com frequência.

Moradores afirmaram que não é a primeira vez que ela é vista em situações semelhantes, o que levanta preocupações sobre sua saúde mental e necessidade de apoio social. A Polícia Militar foi acionada para verificar a ocorrência, mas até o momento não há informações sobre encaminhamento médico ou qualquer medida tomada pelas autoridades.

O caso reacende o debate sobre a assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade psicológica nas pequenas cidades. A identidade da mulher não foi divulgada.