segunda-feira, 11/08/2025

Mulher flagra sogro estuprando filha de 8 anos no Dia dos Pais, em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma menina, de apenas 8 anos, teria sido estuprada pelo avô paterno, de 67 anos, durante a tarde deste domingo (10), em uma casa localizada no Bairro Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de estupro de vulnerável. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a mãe da menor chorando e muito balada.

Ela contou que foi até a casa do sogro para buscar a filha e, ao chegar, encontrou a pequena com as roupas abaixadas no sofá, enquanto o idoso estava com o rosto nas nádegas da menina. No momento do estupro, apenas os dois estavam no imóvel. Diante do flagrante, ela acionou as autoridades.

Além da mãe em choque com o que havia sido visto, a menor estava com sinais extremos de abalo emocional, não conseguindo se expressar verbalmente e demonstrando sentimento de culpa por conta da situação.

Enquanto isso, o suspeito estava na sala da casa, acompanhado de seus dois filhos e outra nora. Ao receber voz de prisão, por conta da situação, seus acompanhantes teriam partido em sua defesa para impedir a condução até a delegacia. Ainda assim, ele foi algemado e encaminhando para a unidade policial.

A menor e sua mãe foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde o médico pediatra constatou a ausência de penetração. Posteriormente, as equipes da Polícia Militar levaram as duas para a delegacia. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado.

fonte: topmidianews

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Caçadores abatem javali de 250 kg em lavoura de MG

Milton - 0
Um javali com cerca de 250 kg e mais de 1,60 metro de comprimento foi abatido por caçadores em uma fazenda na zona rural...
Leia mais

Homem é preso em flagrante por abuso infantil em MS

Milton - 0
A Polícia Federal prendeu na terça-feira (5) em flagrante um homem investigado por abuso sexual de crianças e adolescentes em Rio Brilhante. A prisão...
Leia mais

Deputado pede torre de internet para distrito de Rio Brilhante

Milton - 0
Na sessão desta terça-feira (5), o deputado estadual Lidio Lopes (sem partido) apresentou uma indicação à Anatel solicitando a instalação de uma torre de...
Leia mais

Potência agrícola, Ponta Porã terá rodovia modernizada para ampliar escoamento e segurança viária

ANELISE PEREIRA - 0
Ponta Porã, segunda maior produtora de grãos de Mato Grosso do Sul e 21ª colocada no ranking nacional do agronegócio do Ministério da Agricultura,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia