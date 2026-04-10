Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em aeroporto

Polícia Federal apreende 16 kg de skunk em fiscalização aérea

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Federal

Suspeita é presa em flagrante durante transporte de entorpecentes

A Polícia Federal prendeu uma mulher suspeita de tráfico de drogas durante fiscalização em voo entre Campinas/SP e Corumbá/MS. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 16 kg de skunk escondidos em uma mala inspecionada no aeroporto. Durante a vistoria, policiais federais identificaram irregularidades na bagagem e localizaram diversos tabletes da substância. A passageira foi abordada ainda no local e confirmada a posse do entorpecente.

Segundo a PF, a droga teria como destino final a entrega a um terceiro em Mato Grosso do Sul. Após a constatação do crime, ela foi presa em flagrante pela equipe responsável pela operação. Em seguida, foi encaminhada à unidade da Polícia Federal em Corumbá para as providências legais.

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