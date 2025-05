MP e Ministério do Meio Ambiente autuam depósito de pneus após incêndio em PJC

Nesta terça-feira (6), o Ministério Público, por meio da Promotoria de Meio Ambiente, e o MADES (Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) realizaram uma intervenção em um depósito de pneus que pegou fogo no último fim de semana, no bairro Defensores del Chaco, em Pedro Juan Caballero.

A operação, coordenada pela agente fiscal Reinalda Palacios, identificou que o local funcionava sem a devida documentação legal, incluindo a ausência do relatório de impacto ambiental. Além disso, os pneus estavam empilhados sem a cobertura exigida por normas ambientais.

“O depósito não pode funcionar como unidade de armazenamento nessas condições”, afirmou Palacios. Um inquérito administrativo será aberto pelo MADES, e os responsáveis poderão ser multados por tratamento ilegal de resíduos.

O incêndio começou no sábado (3), por volta das 23h, e consumiu uma grande quantidade de pneus. Os bombeiros trabalharam por 21 horas seguidas para controlar as chamas. A origem do fogo ainda é desconhecida.

Em 2024, moradores da região já haviam denunciado problemas sanitários causados pelo acúmulo de pneus, como a proliferação de mosquitos, o que resultou em uma intervenção da Prefeitura local.