Movimenta CG oferece atividade física com aulas gratuitas para população de Campo Grande

O Movimenta CG, projeto que oferece diversas atividades físicas com aulas gratuitas em Campo Grande, está de volta. Entre os esportes disponíveis estão ginástica, futebol, fitdance e funcional. As aulas são realizadas em pontos diferentes da Capital.

A Praça Esportiva Elias Gadia, Vila Taquarussu, Vila Jacy, Orla Morena, Esplanada Ferroviária, Praça Esportiva Belmar Fidalgo, Parque Tarsila do Amaral, Cras Lili Fernandes da Cunha, Parque Jacques da Luz, UBS Albino Coimbra Filho e Lagoa Itatiaia são alguns dos locais que oferecem as práticas esportivas.

Entre as modalidades do Movimenta CG também se destacam a ginástica para idosos, ritbox, ballet, ginástica na cadeira e diversos tipo de atletismo. As aulas acontecem em horários variados de segunda a sexta. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação de Esportes)

Para conferir os horários, dias e modalidades disponíveis para cada local é necessário acessar o Instagram @funespcg. As inscrições são feitas nos locais das aulas.