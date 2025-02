Motta cobra revisão nos gastos públicos do governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o governo precisa reconhecer a gravidade da situação econômica do Brasil e reavaliar as prioridades de seus gastos. Em entrevista à Globonews, Motta destacou a importância da estabilidade fiscal como pilar do Estado brasileiro, ressaltando que o aumento da arrecadação não resolve os problemas fiscais sem o controle das despesas. Para ele, a revisão dos gastos é fundamental para garantir a saúde fiscal do país.

Motta também abordou o tema das emendas parlamentares, defendendo sua prerrogativa e a transparência dos gastos, destacando que o Congresso tem sido um grande guardião das contas públicas. Ele mencionou a criação de uma plataforma digital para monitorar os gastos dos três Poderes, garantindo mais clareza e controle sobre o uso dos recursos.

Além disso, o presidente da Câmara se posicionou sobre a regulação das redes sociais, criticando a interferência do Supremo Tribunal Federal no tema e defendendo que a regulação deve ser conduzida pelo Congresso.