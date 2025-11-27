quinta-feira, 27/11/2025

Motorista abandona carro e foge durante abordagem em Itahum

Material apreendido chega a R$ 2,4 milhões e vai para a DEFRON

Milton
Publicado por Milton
FOTO: DOF

Policiais do DOF apreenderam na quarta-feira (26), em Itahum, 1.005 kg de maconha, 30,5 kg de skunk e 2 kg de cocaína em um Fiat Palio Weekend Adventure roubado em Minas Gerais. O veículo foi interceptado durante bloqueio no Trevo do Copo Sujo, zona rural de Ponta Porã. O condutor fugiu, abandonando o carro próximo ao perímetro urbano de Itahum; diligências não localizaram o suspeito.

A verificação das placas indicou falsificação e confirmou o roubo do automóvel em Belo Horizonte no mês passado. O material apreendido, avaliado em cerca de R$ 2,4 milhões, foi encaminhado à DEFRON.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp com o MJSP, voltada ao combate ao tráfico interestadual de drogas.

O DOF mantém um canal direto com a população pelo 0800-647-6300, disponível 24 horas para denúncias e informações.

