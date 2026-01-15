Morte de 48 vacas em propriedade do RS gera prejuízo de R$ 600 mil

Autoridades agropecuárias do Rio Grande do Sul investigam a morte de 48 vacas em lactação em uma propriedade rural de Novo Xingu, no norte do Estado, levantando suspeitas de intoxicação alimentar e colocando em risco a principal produção leiteira do casal de produtores Vanderlei e Solange Vitter. O prejuízo estimado com a perda dos animais ultrapassa R$ 600 mil e repercute em toda a comunidade local, que acompanha o caso com preocupação desde o dia 2 de janeiro, data em que os primeiros óbitos foram registrados.

A Secretaria de Agricultura de Novo Xingu informou que ainda não há prazo para conclusão dos exames laboratoriais que podem confirmar a causa da morte, embora a principal linha de investigação aponte para intoxicação por nitrito. O episódio reforça a necessidade de atenção redobrada na alimentação e manejo do gado, especialmente em propriedades que dependem da produção leiteira como fonte principal de renda. Produtores e autoridades seguem acompanhando o caso, buscando evitar novos prejuízos e garantir que medidas preventivas sejam adotadas.