Morreu a onça Antã resgatada no Pantanal com as patas queimadas

Infelizmente, a onça Antã resgatada debilitada com as patas queimadas morreu na quarta-feira (11) no CRAS. No dia 17 de agosto em Miranda o animal foi resgatado na região do Passo do Lontra após ser encontrado visivelmente debilitado, desnutrido e sem forças, provavelmente devido à falta de alimento na área atingida pelo fogo. No dia do resgate Antã pesava apenas 72 kg, número bem abaixo dos 100 kg que seria seu peso ideal.

Segundo o Governo do Estado e o Imasul, complicações internas, agravadas pela idade avançada estimada em oito anos, impediram uma recuperação completa. Ele foi acompanhado e tratado por especialistas da UFMS.