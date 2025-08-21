quinta-feira, 21/08/2025

Moraes decreta apreensão de celular de Silas Malafaia

Malafaia teve o celular apreendido e está proibido de deixar o país; segundo a PGR, ele teria atuado como orientador de ações ilegais ao lado de Bolsonaro.

Milton
Publicado por Milton
Foto: ©Fabio Rodrigues Pozzebom

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou na quarta-feira (20) uma operação de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia. A ação foi cumprida pela Polícia Federal no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o celular de Malafaia foi apreendido.

De acordo com a PGR, Malafaia teria atuado como orientador e auxiliar em ações de coação lideradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As investigações apontam que o pastor participou de estratégias para pressionar o Judiciário e divulgar informações falsas, com o objetivo de proteger interesses do grupo.

Além da apreensão, Moraes determinou o cancelamento do passaporte de Malafaia, proibiu sua saída do país e o contato com outros investigados. O pastor teria mantido diálogos com Bolsonaro a partir de julho deste ano, período marcado por tensão diplomática com os Estados Unidos.

A defesa de Silas Malafaia ainda não se manifestou.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

ITAPORÃ: Governador do Rotary Distrito 4470 realiza visita oficial ao município.

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã desta segunda-feira (18), o município de Itaporã recebeu a visita oficial do Governador do Rotary International – Distrito 4470, Carlos Pedroso, acompanhado...
Leia mais

Melhorias chegam a bairros após indicações de Otávio Trad

Milton - 0
Diversos bairros de Campo Grande têm recebido melhorias após indicações feitas pelo vereador Otávio Trad (PSD). As solicitações, encaminhadas por moradores diretamente ao gabinete,...
Leia mais

Motta encaminha pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro

Milton - 0
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou nesta sexta-feira (15) ao Conselho de Ética quatro pedidos de cassação do deputado Eduardo...
Leia mais

Após luta de Ronilço Guerreiro, obras na rotatória da Tamandaré são confirmadas

Milton - 0
Nesta manhã, o vereador Ronilço Guerreiro participou da assinatura do convênio entre a Prefeitura de Campo Grande, via Agetran, e o Governo do Estado,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia