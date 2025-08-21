Moraes decreta apreensão de celular de Silas Malafaia

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou na quarta-feira (20) uma operação de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia. A ação foi cumprida pela Polícia Federal no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o celular de Malafaia foi apreendido.

De acordo com a PGR, Malafaia teria atuado como orientador e auxiliar em ações de coação lideradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As investigações apontam que o pastor participou de estratégias para pressionar o Judiciário e divulgar informações falsas, com o objetivo de proteger interesses do grupo.

Além da apreensão, Moraes determinou o cancelamento do passaporte de Malafaia, proibiu sua saída do país e o contato com outros investigados. O pastor teria mantido diálogos com Bolsonaro a partir de julho deste ano, período marcado por tensão diplomática com os Estados Unidos.

A defesa de Silas Malafaia ainda não se manifestou.